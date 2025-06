13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka Kacpra stanie przed sądem

Prokurator o zmianie zarzutów dla matki skrajnie zaniedbanego chłopca Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski poinformował we wtorek, że termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na 13 sierpnia.

Kacper - ze względu na liczne niepełnosprawności - jest dzieckiem całkowicie niesamodzielnym. Musi być karmiony, ubierany i myty przez drugą osobę, korzysta z wózka i fotelika rehabilitacyjnego.

Prokuratura: pięć miesięcy trzymała go w odosobnieniu

Śledczy ustalili, że w 2024 roku matka przez ponad pięć miesięcy trzymała chłopca w odosobnieniu, w zaciemnionych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną. Na wiele dni zostawiała go samego, bez jedzenia i picia, nie myła go. Nie zapewniała rehabilitacji i leczenia.

Jak informowała prokuratura, zostawienie chłopca bez stałej opieki osoby dorosłej było narażeniem go na utratę życia i zdrowia i nosiło znamiona szczególnego okrucieństwa wobec dziecka.

Był na pograniczu życia i śmierci

Powołani przez śledczych biegli wskazali, że 9 sierpnia 2024 roku Kacper był w stanie krytycznym. W ich ocenie chłopiec był na skraju wyczerpania, wręcz na pograniczu życia i śmierci. Gdyby został w niezmienionych warunkach, mógłby umrzeć w każdej chwili z głodu i pragnienia czy nawet w wyniku błahej infekcji.

Matka, ukrywając chłopca, mówiła bliskim i znajomym, że dziecko jest w ośrodku, gdzie ma zapewnioną opiekę. Członkowie rodziny nie do końca jej jednak wierzyli. Zaniepokojeni nieobecnością chłopca, powiadomili Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle. Pracownicy socjalni udali się do domu, gdzie dziecko mieszkało. Wówczas wyszło na jaw, że 13-letni wówczas Kacper ważył niecałe 10 kilogramów, był skrajnie niedożywiony i odwodniony, miał liczne odleżyny. Chłopiec trafił do szpitala. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczym.

