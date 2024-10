W przyszłym tygodniu południowa jezdnia Alej Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego zostanie zamknięta. Zmiana organizacji ruchu ma związek z kolejnym etapem budowy tunelu tramwajowego. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na co najmniej 10 miesięcy utrudnień.

"Wykonawca tramwaju do Dworca Zachodniego przymierza się do rozszerzenia frontu robót i niebawem rozpocznie budowę tunelu tramwajowego na przecięciu przez Aleje Jerozolimskie. Powstały już 'przewiązki' między jezdniami, co umożliwi zamknięcie od nocy z piątku na sobotę 18/19 października jezdni południowej – w kierunku centrum – pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. a Sokołowskiego 'Grzymały'" - poinformowała w komunikacie spółka Tramwaje Warszawskie.