Tak ma wyglądać Dworzec Zachodni po modernizacji

Przedstawiciele PKP PLK zaprosili w poniedziałek dziennikarzy na przebudowywany Dworzec Zachodni. Oprócz modernizowanej hali dworca i jej otoczenia, zaprezentowali także nowe przejście podziemne. Jest ono dłuższe i szersze od poprzedniego. Umożliwia dojście do wszystkich dziewięciu peronów od strony Woli i od Ochoty. Docelowo znajdą się w nim kasy biletowe, poczekalnie i lokale usługowe. Obecnie dojście do pociągów zapewnia wybudowana kładka, z której można zjechać windami na poziom zero.

W nowym przejściu zamontowano już większość tablic informacyjnych, a w pomieszczeniach przeznaczonych na kasy biletowe powoli pojawiają się wyświetlacze i automaty do zakupu biletów. Podłoga wyłożona jest płytami z granitu portugalskiego, z kolei na perony trafił granit ze Strzegomia.

Widoczny też jest układ lokali przeznaczonych na handel czy gastronomię. Największe z nich mają po około 900 metrów kwadratowych i są przeznaczone na małe dyskonty.

Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP

Kiedy zakończy się przebudowa Dworca Zachodniego?

Inwestycja miała pierwotnie być gotowa w 2023 roku. Teraz kolejarze zapowiadają, że z całości zostanie oddana pasażerom do użytku dopiero latem przyszłego roku. Członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki przekazał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że jeszcze przed końcem 2024 roku planuje podpisać protokół przejęcia z wykonawcą - Budimexem - i rozpocząć odbiór wszystkich fragmentów inwestycji.

- Jeżeli chodzi o część kolejową, jest to już zakończone. Ruch odbywa się po wszystkich rozjazdach, torach i peronach - dodał Mochocki. Przypomnijmy, że pasażerowie mogą korzystać ze wszystkich peronów od czerwca tego roku.

Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP

Marcin Mochocki zaznaczył, że trwają jeszcze prace Tramwajów Warszawskich przy budowie tunelu tramwajowego pod dworcem. Docelowo podziemne przystanki tramwajowe mają łączyć się z siecią kolejową.

- Zakładamy, że do końca roku będzie gotowa cała infrastruktura od strony ulicy Tunelowej łącznie z dostępem do miejsc parkingowych i małą architekturą. Od strony Alej Jerozolimskich zakończymy prace związane z klatką schodową wyposażoną w windę, która pozwoli dostać się na kładkę łączącą wszystkie perony i obie strony miasta - powiedział Mochocki.

Podkreślił, że pełny odbiór przejścia podziemnego jest połączony z zakończeniem prac Tramwajów Warszawskich. A wszystkie odbiory po stronie kolejowej powinny się zakończyć na przełomie maja i czerwca 2025 roku. Wtedy kolejarze wystąpią o pozwolenie na użytkowanie. Zakłada, że pod koniec wakacji przejścia podziemne będzie dostępne dla pasażerów.

Mochocki przekazał, że trwa komercjalizacja powierzchni usługowo-handlowych. - Wyposażenie tych obiektów zacznie się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Będziemy już wtedy mieli podpisane większość umów z najemcami, co oznacza, że w drugiej połowie 2025 roku punkty handlowe i gastronomiczne będą się po kolei otwierać - wyjaśnił.

Przebudowa Dworca Zachodniego na finiszu Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP Postępy przy przebudowie Dworca Zachodniego Źródło: Rafał Guz / PAP

Tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 roku

Przebieg prac na budowie podziemnego przystanku tramwajowego przedstawiał członek zarządu Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz. Podkreślił, że do końca roku zakończą się prace żelbetonowe przystanku i rozpoczną się prace wykończeniowe.

- Chcielibyśmy, żeby w maju rozpoczęły się procedury odbiorowe, by na przełomie roku pasażerowie i mieszkańcy Warszawy mogli korzystać z tej przestrzeni. A pierwsza tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 roku - dodał.

Piotr Wawrzyniec z Budimexu przekazał, że do końca roku zostaną uruchomione windy na wszystkie perony i najprawdopodobniej przystanek autobusowy pod halą dworca.

Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja) Źródło: Tramwaje Warszawskie