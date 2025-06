Koszykarze zdobyli mistrzostwo, prezydent obiecał im halę. Ale Ochota jej nie chce

Urzędnicy unikają odpowiedzi na pytanie o to, czy są już zabezpieczone pieniądze na realizację inwestycji.

Zastrzeżenia wobec planów ratusza mają władze Ochoty. O powodach opowiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl wiceburmistrzyni dzielnicy Justyna Glusman. - To inwestycja sprzeczna z duchem miejsca, historią Ochoty i porządkiem urbanistycznym. Nie znam miasta na świecie, które wprowadza tak wielką kubaturę do centrum na niedostosowany do tego teren - mówi.