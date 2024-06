"Duch" z Żuromina zatrzymany. Jest podejrzany o handel fentanylem

W Polsce do tej pory po fentanylu zmarły cztery osoby – w lutym trzy w Żurominie (woj. mazowieckie), a pod koniec zeszłego roku jedna w Poznaniu.

Pierwsze zatrzymania

Pod koniec maja Mazowiecka Policja informowała o pierwszych zatrzymaniach ws. nielegalnego obrotu fentanylem. Do zatrzymana doszło w centrum Żuromina, gdy podejrzani jechali samochodem. Obaj mieli być zaskoczeni. W aucie policja zabezpieczyła kilkadziesiąt plastrów przeciwbólowych, z których można pozyskać fentanyl.

Zatrzymani to mieszkańcy Żuromina - 34- i 35-latek. Obaj trafili do tymczasowego aresztu. Są oskarżeni o udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Grozi im do 12 lat więzienia.