Są przekąską, ale i lekarstwem. Stołeczne zoo czeka na żołędzie i orzechy

Jak przypomina stołeczny ratusz, do uzbierania jest 3000 kilogramów żołędzi, 400 kilogramów orzechów włoskich i 200 kilogramów laskowych. Wszystkie muszą być zdrowe, suche i bez owadów. "Warszawskie ZOO nie przyjmuje kasztanów ani zgniłych czy spleśniałych nasion, które mogłyby zepsuć resztę zbiorów. Warszawiacy mogą przynosić podarunki codziennie w godzinach otwarcia ogrodu zoologicznego i przekazać ochroniarzom przy wejściach. Akcja ma charakter charytatywny" – przypominają urzędnicy.

Kto się będzie zajadać?

Część zbiorów trafi do Ptasiego Azylu, gdzie są leczone i rehabilitowane krajowe ptaki. Żołędzie stanowią też lekarstwo dla zwierząt w razie zaburzeń trawiennych.

Akcja od ponad 40 lat

Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy od ponad 40 lat. W zeszłym roku darczyńcy przynieśli ponad 2400 kilogramów żołędzi, 2000 kilogramów orzechów włoskich i 14 kilogramów orzechów laskowych. Pracownicy ogrodu przypominają jednak, że żołędzie są przysmakiem sójek czy wiewiórek. Jesienny wysyp nasion dębu to również czas uczty dla jeleni, dzików i saren. Dlatego, jak co roku, zoo apeluje, by podczas zbiorów zostawić część żołędzi pod drzewami, dla dzikich mieszkańców okolicy.