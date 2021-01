Policja apeluje, żeby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne

Jak dodał, bardzo często do załamania się lodu dochodzi podczas zabawy, jak ślizganie się po tafli jeziora, jazda na łyżwach, spacerowanie, łowienie ryb w przeręblach. - Czasem natomiast do niepożądanej sytuacji może doprowadzić wyjątkowy zbieg niefortunnych okoliczności – podkreślił Retmaniak i zwrócił uwagę, że tak stało się w piątek, gdy rozpędzone sanki z kilkuletnim dzieckiem wjechały na zamarzniętą taflę Jeziorka Gocławskiego . - Jednak w porę pomocy udzielili wezwani na miejsce zdarzenia strażacy i nie doszło do tragedii – zaznaczył.

"Nierzadko dochodzi do trwałych uszczerbków na zdrowiu"

Przypomniał także, że bardzo duża liczba podobnych zdarzeń, kiedy człowiek w warunkach zimowych wpadnie do wody, ma swój finał w szpitalu z uwagi na silne wychłodzenie organizmu. - Nierzadko dochodzi do trwałych uszczerbków na zdrowiu – podkreślił Retmaniak.

- Jeśli chodzi o dzieci, większość z tych, które trafiają do szpitala, znajduje się w stanie śpiączki lub mają inne uszkodzenia układu nerwowego. Są one spowodowane niedotlenieniem mózgu, do którego dochodzi już od trzy do pięciominutowego przebywania pod wodą oraz znacznego obniżenia temperatury ciała – zwrócił uwagę.