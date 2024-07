Policjanci zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewają o napastowanie kobiety na przystanku tramwajowym w Warszawie. Z relacji jej partnera wynikało, że złapał ją za biust i uciekł, kiedy zaczęła krzyczeć. Pokrzywdzona zdążyła zrobić mu zdjęcie, co ułatwiło zadanie policji.

- Policjanci z Woli zatrzymali 59-latka, który w poniedziałek napastował kobietę. Pokrzywdzona umieściła w sieci informację o tym, co się stało i złożyła zawiadomienie. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Teraz o zarzutach i karze dla mężczyzny zdecyduje prokuratura i sąd - poinformował w czwartek podinsp. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

"Kiedy zaczęła krzyczeć, uciekł"

- Pokrzywdzona zgłosiła się do nas 2 lipca wieczorem, a samo zdarzenie miało miejsce 1 lipca. Policjanci wstępnie zakwalifikowali sprawę jako "inna czynność seksualna", rozpoczęli ustalenia okoliczności zdarzenia, jak i dążyli do zatrzymania samego sprawcy. Operacyjni namierzyli go w czwartek rano i zatrzymali - powiedziała Sulowska.