Zderzenie siedmiu aut na Marszałkowskiej, zobacz nagranie z kamery samochodowej

Do zderzenia siedmiu pojazdów doszło po południu, na ulicy Marszałkowskiej, w pobliżu Domów Centrum. - W sumie zderzyło się sześć samochodów osobowych i jeden dostawczy. Na obecną chwilę cztery osoby są poszkodowane. Badane są w karetkach na miejscu zdarzenia, są przytomne. Najpewniej zostaną zabrane na dalsze badania do szpitala - przekazał po godzinie 16.30 starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

- Z miejsca zdarzenia, po przebadaniu przez zespół medyczny zostało zabranych do szpitala sześć osób, aczkolwiek liczba ta może ulec jeszcze zmianie - poinformowała około godziny 19 Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

"Samochód uderzył w taksówkę stojącą w korku"

- Do zderzenia doszło na wysokości Wars Sawa Junior. Samochód uderzył w taksówkę stojącą w korku - przekazuje nasz redaktor Filip, który był świadkiem zdarzenia.

O moment wypadku zapytaliśmy policję. - O szczegółach i okolicznościach zdarzenia będziemy mówić w późniejszym czasie. To zdarzenie jest zakwalifikowane jako wypadek, będzie dalej prowadzone i skierowane na Komendę Rejonową Warszawa I. Na mówienie o wszystkich okolicznościach i szczegółach jest za wcześnie - przekazała Gabriela Putyra.

Były duże utrudnienia

Komunikacja miejska była na objazdach

Autobusy linii 171,520,517 zostały skierowane na trasy objazdowe. Linia 171 w kierunku Torwaru jechała ulicą Królewską, przez plac Grzybowski, Emilii Plater i Aleje Jerozolimskie. Autobusy 520, jadące w kierunku Marysin przemieszczały się Królewską, następnie przez plac Grzybowski, Emilii Plater oraz Al. Jerozolimskie. Linia 517 w kierunku Centrum kursowała na skróconej trasie do przystanku Metro Świętokrzyska 03.

Potrącenie pieszego przy rondzie de Gaulle'a

Zdarzenie na rondzie de Gaulle'a, miało miejsce w podobnym czasie co karambol na Marszałkowskiej. W Alejach Jerozolimskich, w stronę mostu Poniatowskiego przed rondem de Gaulle'a, został potrącony pieszy. Do zdarzenia doszło w czwartek około 17.20. - Jedna osoba ranna została przewieziona do szpitala. Kierowca prowadzący auto był trzeźwy – przekazała Putyra.