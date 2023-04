Wyszedł z domu w sobotę, nie wrócił. Poszukiwania funkcjonariusza straży granicznej

Policjanci poszukują zaginionego Karola Zyska. Mężczyzna w sobotę wieczorem wyszedł z domu i nie wrócił. Po raz ostatni widziany był przy ulicy Astronautów we Włochach. W poniedziałek służby prowadziły poszukiwania w okolicy ulicy Wirażowej.

W poniedziałek policjanci prowadzili poszukiwania w okolicy ulicy Wirażowej oraz fortu "Zbarż". Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Prowadzone są poszukiwania, zarówno przez strażaków, jak i policjantów. Prowadzone są one z łodzi, na zbiornikach wodnych oraz na lądzie - relacjonował nasz reporter.

"Zaginiony to Karol Zysk, lat 38. Mężczyzna ostatni raz widziany był 22 kwietnia bieżącego roku. Około godziny 19:30 wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej do niego nie powrócił oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną" - poinformowała w poniedziałek Komenda Rejonowa Policji III. Podano też rysopis poszukiwanego: "Wzrost około 178 cm, sylwetka szczupła, włosy krótkie ciemne. Ostatni raz ubrany był w bluzę z kapturem koloru zielono-niebieskiego, spodnie jeansowe oraz buty sportowe".