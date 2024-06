Woda z zalanej po burzy ulicy Przyczółkowej wdarła się do autobusu miejskiego linii 519, jadącego z Powsina do centrum Warszawy. Nagranie dostaliśmy na Kontakt 24.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie od czytelnika jadącego autobusem miejskim z Powsina do Warszawy. Za oknami widać zalaną ulicę, woda wlewa się do wnętrza pojazdu i przelewa. Pasażerowie autobusu siedzą z uniesionymi nogami. Według pana Rafała, autora nagrania, do zdarzenia doszło dziś po południu. - Podczas mojego powrotu z Parku Kultury w Powsinie rozpętała się ogromna burza, która zalała ulicę Przyczółkową. Jak widać na załączanym filmie, kierowca autobusu miejskiego linii 519 postanowił pokonać ten trudny odcinek drogi mimo nabieranej do wnętrza pojazdu wody. Większość pasażerów została częściowo zmoczona - relacjonował.