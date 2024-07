Wizyta prezydenta Ukrainy. Zamknięte ulice i korki w centrum Warszawy

Utrudnienia w ruchu

W związku z działaniami służb zabezpieczających wizytę prezydenta Ukrainy czasowo zamykane dla ruchu mogą być ulice: - ciąg Nowy Świat – al.Ujazdowskie – Belwederska na odcinku ronda de Gaulle’a – Gagarina; - Aleje Jerozolimskie na odcinku od pl. Zawiszy do ronda de Gaulle’a; - Żwirki i Wigury i Raszyńska na odc. Lotnisko Chopina – pl. Zawiszy; - Marszałkowska na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Bankowego; - ciąg al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II na odc. od Nowowiejskiej do ronda ONZ; - Wawelska od Grójeckiej do al. Niepodległości.