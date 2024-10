Jak zagłosować?

Głosowanie internetowe odbywa się za pomocą formularza znajdującego się na stronie wydarzenia . Wydarzenia miejskie, na których jest możliwość oddania głosu w plebiscycie podana zostanie na profilu wydarzenia na FB. Trzecia dostępna opcja to głosowanie za pomocą formularza dostępnego na stronie wydarzenia . Wypełnione formularze papierowe można wysłać elektronicznie na adres e-mail: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub - dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Biura Marketingu Miasta, ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa p. 203, z dopiskiem na kopercie "Warszawianka Roku".

Dziesięć nominowanych

Nowa kategoria

Zofia Kierner – przedsiębiorczyni społeczna, wykładowczyni gościnna na Harvard University oraz UC Berkeley, VOGUE Leader, laureatka Forbes rankingów „30 przed 30” i „25 przed 25”. Założycielka Fundacji Girls Future Ready, która promuje potencjał młodych kobiet i prowadzi liczne międzynarodowe programy, za które otrzymała pierwsze miejsce od Parlamentu Europejskiego za najbardziej innowacyjne europejskie projekty dla młodych ludzi. Ukończyła kierunek Master of Science in Data Science and Artificial Intelligence na University of California.