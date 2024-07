Minął już tydzień, odkąd w Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Straż miejska podaje, ile upomnień wystawiono dotąd kierowcom, którzy wjechali do niej nieuprawionym autem.

W poniedziałek starszy inspektor Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej poinformował, że kontrole prowadzone są przez wspólny patrol strażników miejskich i pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Ci ostatni odpowiadają za rozstawienie sprzętu, czyli kamery podłączonej do komputera podłączonego do bazy CEPiK.

- Od 1 lipca strażnicy miejscy pouczyli 44 kierowców, którzy wjechali do Strefy Czystego Transportu nieuprawnionym autem - przekazał Jabraszko. - System widzi, które samochody są dopuszczone do ruchu w Strefie Czystego Transportu. Te wyświetlają się na zielono. Samochody, które nie powinny wjeżdżać do SCT, wyświetlają się na czerwono - zaznaczył Jabraszko.