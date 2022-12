Śledztwo w sprawie użycia przez policjanta pałki teleskopowej umorzone. Jest już zażalenie

Protesty i przepychanki z policją

Przypomnijmy: 18 listopada 2020 roku odbył się kolejny protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Manifestację zabezpieczały duże siły policyjne. Teren Sejmu został otoczony barierkami, a ulica Wiejska zamknięta. Na rondzie de Gaulle'a oraz placu Powstańców Warszawy doszło do przepychanek. Kamery TVN24 zarejestrowały też sytuację, do której doszło podczas protestu 18 listopada, gdy w tłumie doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Część miała odblaskowe opaski z napisem "policja" na ramieniu, ale nie wszyscy.