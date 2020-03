Śródmieście walczy z urzędniczym żargonem. Pisma mają być zrozumiałe dla mieszkańców

- Uzasadnieniem zmian jest chęć zbliżenia urzędu do ludzi oraz odbiurokratyzowania korespondencji. Żegnamy się z urzędniczym żargonem. Konieczność dochowania procedur nie wyklucza ludzkiego podejścia. Nie jest też usprawiedliwieniem dla tworzenia niezrozumiałych pism. Oba te aspekty można połączyć i my to udowodniliśmy - powiedział burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.