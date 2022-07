Marsz narodowców w rocznicę Powstania Warszawskiego nie będzie imprezą cykliczną

Spór o marsz

Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości wnioskowało u wojewody, żeby pochód był wydarzeniem cyklicznym do 2024 roku. 19 lipca wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wyraził na to zgodę, ale władze Warszawy postanowiły się odwołać. Sąd okręgowy odrzucił odwołanie ratusza, sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Ten uchylił decyzję wojewody Radziwiłła i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tak wróciła do niższej instancji.