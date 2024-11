Papież przyjął rezygnację kardynała Nycza

- Ojciec Święty zdecydował, żebym przeniósł się z Katowic do Warszawy, co jest dla mnie po ludzku bardzo trudne. Ale przyjmuję decyzję papieża w posłuszeństwie i z nadzieją, że jest w niej wola Boża - powiedział w krótkim nagraniu arcybiskup Galbas. I poprosił o modlitwę.

"W związku z nominacją abp. Adriana Galbasa na arcybiskupa metropolitę warszawskiego informuję, że do czasu kanonicznego objęcia nowo powierzonej archidiecezji pełni on urząd administratora archidiecezji katowickiej. Po kanonicznym objęciu przez niego archidiecezji warszawskiej Kolegium Konsultorów archidiecezji katowickiej wyznaczy nowego administratora, który będzie sprawował urząd do momentu mianowania nowego biskupa diecezjalnego" - poinformował Rafał Bogacki, rzecznik Archidiecezji Katowickiej.

Kim jest Adrian Józef Galbas?

"W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu" - podała Archidiecezja Katowicka. "W latach 1994 - 1995 był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 - 1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998 - 2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002 – 2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu" - przypomniała archidiecezja katowicka.