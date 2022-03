Warszawa uruchomiła rachunki bankowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. W czterech walutach

Ratusz uruchomił rachunki bankowe do darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy. Powstały cztery konta w różnych walutach. Pieniądze trafią do budżetu miasta, a następnie z tych środków będą finansowane działania pomocowe.

Plan uruchomienia rachunków bankowych na rzecz Ukrainy zapowiadał już kilkukrotnie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W piątek stołeczny ratusz poinformował, że cztery konta przeznaczone do zbierania darowizn są już aktywne. Każdy z nich przypisany jest do wpłat w innej walucie - datki można przelewać w złotówkach, euro, dolarach i funtach.

Urzędnicy wyjaśniają, że zebrane środki wejdą do budżetu miasta i będą przeznaczane na dwa cele - pomoc uchodźcom, którymi opiekuje się stolica oraz na pomoc humanitarną dla ukraińskich miast. Odbywa się to w taki sposób, ponieważ zgodnie z przepisami samorząd nie ma możliwości organizacji zbiórki publicznej.

Numery rachunków bankowych do wsparcia uchodźców z Ukrainy