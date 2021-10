Psychiatria dziecięca w Warszawie w kryzysie. "Nie da się leczyć pacjentów, kiedy nie ma profesjonalistów"

Lekarze-specjaliści z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Sobieskiego w Warszawie oczekują od dyrekcji placówki podniesienia wynagrodzeń. Ta z kolei odsyła do Ministerstwa Zdrowia. Jeśli pieniądze się nie znajdą, z końcem grudnia z pracy odejdzie pięciu z sześciu lekarzy. - Klinika przestanie istnieć, bo nie da się leczyć pacjentów w momencie, kiedy nie ma profesjonalistów, kiedy nie ma kto tego robić - przyznała w TVN24 kierowniczka kliniki.

- Jeśli chodzi o tych, którzy pracują tutaj na pełny etat, to zostało trzy miesiące, kiedy skończą pracę,, bo taki przysługuje im okres wypowiedzenia. Wypowiedzenia innych, którzy mają nieco inny charakter pracy, będą obowiązywały krótszy okres, także niewiele tego czasu zostało, żeby się dogadać. Jak mówi personel tego oddziału dla młodzieży, jeżeli dyrekcja zaoferuje podwyżki, to wówczas bardzo chętnie zostaną, bo oni nie chcą porzucać swoich pacjentów, chcą nadal tutaj pracować, ale jeżeli ta oferta przyjdzie za późno to będą już mentalnie pogodzeni z odejściem z pracy stąd, a po drugie znajdą prace gdzie indziej - mówił w poniedziałek na antenie TVN24 reporter Jan Piotrowski.