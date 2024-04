Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło w ubiegłym tygodniu. W przetargu na budowę nowego budynku dydaktycznego wystartowało 10 firm. Oferty, które złożyły, obejmują kwoty od ponad 180 do 231 milionów złotych. Najtańszą złożyła firma FineTech Construction opiewającą na 180 mln 674 tys. złotych, przekracza przewidziany budżet o ponad 50 milionów. Uniwersytet Warszawski założył, że wyda na tę inwestycję niespełna 128 milionów. Co teraz? Możliwością są dwie: albo uczelni znajdzie dodatkowe pieniądze, albo będzie musiała powtórzyć przetarg.

Nowy budynek UW na Powiślu

Działka na jego tyłach od dawna zarezerwowana była na gmach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W międzyczasie zdążył on zmienić strukturę, a co za tym idzie nazwę na Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. To efekt wchłonięcia bibliotekoznawstwa i jednoczesnego odłączenia się nauk politycznych.