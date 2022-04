Asfaltują ulicę Sokratesa. Kiedy pojadą nią kierowcy? 

"W następnych dniach prowadzone będą odcinkami, aż nową nawierzchnię zyska cały fragment między ulicami Kasprowicza a Wólczyńską" – napisano. Prace wykonuje miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Na weekend majowy (od piątku, 29 kwietnia, od godz. 22 do środy, 4 maja, do godz. 4 rano) planowane jest układanie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu, a także malowanie oznakowania poziomego. "Po majówce ul. Sokratesa ma być w pełni przejezdna - kierowcy po kilku miesiącach przerwy znów będą mogli z niej korzystać, by dostać się od strony ul. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej" - obiecali drogowcy.

Przebudowa miała zakończyć się wiosnę ubiegłego roku

Przechodził z rodziną, zginął na przejściu

Zmiany na ulicy Sokratesa to pokłosie tragicznego wypadku, do którego doszło w październiku 2019. Na przejściu dla pieszych zginął mężczyzna, w którego uderzył, jadący z ogromną prędkością kierowca bmw. Przez pasy przechodził z rodziną. Urzędnicy planowali remont ulicy już wcześniej, ale zawsze brakowało pieniędzy. Czytaj także: Sokratesa: tragedia, która przyczyniła się do zmian. "To była kropla, która przepełniła czarę" Pod koniec listopada Krystian O. został skazany na siedem lat i dziesięć miesięcy więzienia. Sąd orzekł też 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Prokurator domagał się, by oskarżony odpowiadał za zabójstwo z zamiarem ewentualnym, ale sąd odrzucił tę kwalifikację, skazując ostatecznie O. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.