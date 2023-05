Mieszkanie służyło wyłącznie do przechowywania narkotyków

czytaj dalej

Na Kępie Zawadowskiej królują domki jednorodzinne. I to właśnie tam, na placu przy jednej z posesji, stanęły nowe elektryczne tesle. Jest ich około 100, niemal wszystkie białe. Firma, do której należą, tłumaczy, że to parking tymczasowy i niebawem zabierze auta. Przeprasza też mieszkańców za niedogodności.