Pożegnanie Marii Janion. "Pozostanie jednym z wielkich duchów nauczycieli"

Dla wielu mistrzyni

Noblistka podkreśliła, że wytrwale czekała na wszystko, co Janion napisała. "Myślę, że jej książki mnie kształtowały, może nawet zmieniły moje życie. Zostawiła mi przekonanie, że najlepszym sposobem zrozumienia i poznania świata jest jego nieustanne interpretowanie, zaglądanie w głąb i czytanie na wielu poziomach, że w całej jego złożoności jesteśmy w stanie go ogarnąć, tylko poszukując różnych punktów widzenia" – napisała noblistka dodając, że "największą chorobą naszych czasów stał się literalizm, tendencja do ograniczającej myślenie dosłowności".

"Literalizm nie rozumie ani literatury, ani sztuki i jest gotowy ciągle pozywać twórców do sądu za obrazę uczuć. (...) Literalizm niszczy zmysł piękna i sensu, przez co nie pozwala tworzyć uważnej i pogłębionej wizji świata. Jego największym grzechem jest nietolerancja i traktowanie wszystkiego, co odstępuje od przyjętej gdzieś, kiedyś przez kogoś normy, jako moralnego zła. Grzesznego, zasługującego na potępienie, a nawet na karę. Literalizm zamyka więc horyzonty, zamyka ludzkie umysły" – napisała noblistka podkreślając, że "w świecie znaków, sensów i fantazmatów rzadko mamy do czynienia z albo - albo". "Tego nauczyłam się od Marii Janion" – podsumowała.