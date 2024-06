Pamiątki po bliskich po 80 latach wróciły do rodzin. Zegarek i kolczyki oraz broszka i puderniczka należały do dwóch kobiet zatrzymanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego i uwięzionych w obozach koncentracyjnych.

We wtorek w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy bratanek Stanisławy Mordes, Jacek Mordes i wnuczka Anny Tomczyk, Grażyna Malenka odebrali pamiątki po swoich krewnych, ofiarach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Na ręce pana Jacka przekazano kolczyki i zegarek, a na ręce pani Grażyny - broszkę i puderniczkę.

Przedmioty te odebrane kobietom zatrzymanym w 1944 roku i wysłanym do obozów przez 80 lat spoczywały w depozycie. Dopiero teraz krewni tych dwu warszawianek zostali odnalezieni w ramach realizowanej przez Arolsen Archives kampanii "Powstanie Warszawskie. Nieznane hiSTOrie".

"W gardle ściska, łzy cisną się do oczu"

- Choć zegarek, to nie drogi szwajcar, a kolczyki pewnie też nie są kosztowne, to jednak dla mnie mają ogromną wartość, należały do Stasi - powiedział dziennikarzom bratanek Stanisławy Mordes, Jacek Mordes, który od przedstawicielek Arolsen Archives otrzymał pamiątki po stryjence.