Piloci trenowali przed wtorkową defiladą. Zamknięto dwa mosty

Dwa mosty zamknięte, autobusy na objazdach. W sobotę około godziny 15 w Warszawie trenowali piloci. Ich popisy będziemy mogli zobaczyć również we wtorek w czasie głównych obchodów Święta Wojska Polskiego.

"Jeśli jesteście w Warszawie to około 14.50 zerknijcie w niebo, bo właśnie do defilady trenować będą piloci Wojska Polskiego" - poinformowało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zgodnie z zapowiedzią maszyny około godziny 15 pojawiły się na niebie nad stolicą, można było je obserwować między innymi wypoczywając nad Wisłą. W związku z próbą zamknięto dwa mosty: Gdański i Śląsko-Dąbrowski, a autobusy skierowano na objazdy.

Defilada w Warszawie

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". Będą pokazane m.in. "kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, śmigłowce i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

Jakie utrudnienia w stolicy?

Od 3 w nocy do 11 w niedzielę most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje i autobusy nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie: 01, 02, 03 i 04.

Od godzinie 18 na potrzeby próby generalnej defilady zamknięte dla ruchu zostaną: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego; Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina; ul. Sanguszki; ul. Karowa; ulicy Lipowa; ul. Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej; ul. Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie; ul. Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

W związku z zamknięciem tych ulic, autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517 oraz linii nocnych N16, N33, N83. We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947 r. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia

Autor:kz/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP