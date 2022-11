Był pijany, próbował odbić kolegę z radiowozu

Nie chciał dopuścić do zatrzymania kolegi

46-latek został zatrzymany i trafił do komisariatu przy ulicy Myśliborskiej. Tam badanie alkomatem wykazało, że miał w wydychanym powietrzu ponad 1,7 promila alkoholu. - Tłumaczył się mundurowym, że nie wie, co "mu strzeliło do głowy". Wyjaśnił, że nie chciał dopuścić do zatrzymania kolegi siedzącego w radiowozie - dodała w komunikacie Onyszko.