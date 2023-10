Rowery wypożyczone w Warszawie można zwrócić w Otwocku, Markach, Piasecznie i Pruszkowie

Stołeczne Veturilo zostało ponownie zintegrowane z analogicznymi systemami w czterech podwarszawskich miejscowościach. Zapewniają one 35 stacji i 278 rowerów. Jednoślady wypożyczone w Warszawie można zwrócić w Otwocku, Markach, Piasecznie i Pruszkowie.

"Rowery napędzają Warszawę"

Obecnie stołeczna "flota" Veturilo składa się z 3266 rowerów (w tym 300 elektrycznych) oraz 325 stacji. Od początku sezonu przybyło 25 stacji i 266 rowerów. Jak podaje ratusz w komunikacie, udało się to dzięki wsparciu niektórych urzędów dzielnic oraz partnerów prywatnych projektu.

278 rowerów do wypożyczenia poza Warszawą

Cztery siostrzane podwarszawskie systemy miejskie zapewniają dodatkowych 35 stacji i 278 rowerów. Jak tłumaczy w komunikacie ratusz, dzięki kompatybilności liczba rowerów miejskich dostępnych do wypożyczenia dla osób w Warszawie i okolicznych miejscowościach przekroczyła 3,5 tysiąca.

"W praktyce oznacza to, że na stacjach Veturilo można oddać pojazd każdego z kompatybilnych systemów, a warszawskie rowery bez problemu zwrócimy w każdej z tych miejscowości" - dodaje ratusz. Wszystkie jednoślady są wyraźnie oznaczone marką "swojego" miasta. Przy wypożyczaniu obowiązuje taryfa właściwa dla systemu, z którego pochodzi konkretny rower.

Rowerem do końca listopada

Sezon Veturilo tradycyjnie trwa do końca listopada. Ratusz podkreśla jednak, że tegoroczny jest jednak wyjątkowy. "To pierwszy rok z systemem w nowej, nowoczesnej odsłonie. Do dyspozycji warszawianek i warszawiaków są nowe lżejsze rowery, zbudowana od podstaw aplikacja mobilna oraz łatwiejszy proces wypożyczeni i zwrotów rowerów" - podaje.