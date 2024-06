Do zdarzenia doszło w sobotę rano. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl kierowca pojazdu, który na Lotnisku Chopina ciągnął schody do samolotu, uderzył nimi w skrzydło.

- Chodziło o maszynę należącą do LOT-u, lecącą na grecką wyspę Kos. Pasażerowie byli już na pokładzie, poczuli uderzenie. Podróżujący wyszli z samolotu i zostali przewiezieni do terminala. Poinformowano ich także, że polecą innym samolotem. Wylot planowany jest na 16.30 - dowiedział się nasz reporter.

Pasażerowie polecą inną maszyną

O podobnym incydencie pisaliśmy w czwartek. Wówczas pomost pasażerski uszkodził dreamlinera. Do kolizji doszło podczas holowania samolotu, by przygotować go do lotu do Tokio.