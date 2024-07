Przez lata przechodzili przez tory w niedozwolonym miejscu. W końcu doczekali się bezpiecznego przejścia

Od czwartku mieszkańcy Pragi Południe i Rembertowa mają do dyspozycji wygodne i bezpieczne przejścia przez tory kolejowe. Zabiegali o nie od wielu lat. Przeprawy ułatwią dojście m.in. do rezerwatu przyrody Olszynka Grochowska.

Mieszkańcy musieli przechodzić nielegalnie

- Dla mieszkańców Rembertowa jest to przejście, które skraca podróż do centrum miasta. Dużo osób codziennie tędy musi odprowadzać dzieciaki do szkoły. To jest ciąg komunikacyjny - mówiła reporterom Uwagi! TVN Weronika Kuźma, mieszkanka Rembertowa.