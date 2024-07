Modernizacja zabytkowego gmachu NBP. "Budynek praktycznie przestał istnieć"

"Budynek praktycznie przestał istnieć"

Stołeczny Konserwator Zabytków podkreślił, że budynek, choć kontrowersyjny, bo wielu mieszkańców Warszawy oceniało jego wygląd negatywnie, trafił do ewidencji ze względu na trzy podstawowe walory. - Była to realizacja wstępnej koncepcji urbanistycznej Bohdana Pniewskiego, czyli ustawienie niskiego budynku operacyjnego przed budynkami biurowymi. Druga kwestia to elewacja, która właśnie była kontrowersyjna, ale w zamyśle autorów miała nawiązywać do zamkniętego sejfu bankowego. Trzecim walorem były dobrze zachowane wnętrza o bardzo dużej wartości artystycznej - wyliczył Krasucki.