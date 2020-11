Warszawa alarmuje: znów dostała za mało respiratorów. Wojewoda zapewnia, że dotrą kolejne

"Mija kolejny tydzień, od kiedy Warszawa zgłosiła władzom państwowym zapotrzebowanie na sprzęt i środki niezbędne miejskim szpitalom do walki z epidemią koronawirusa. Do placówek trafiło dotychczas 12 respiratorów z 53 zgłoszonych" - przekazał w poniedziałek ratusz.

– Nadal czekamy na kolejne dostawy sprzętu i aparatury medycznej do przeciwdziałania koronawirusowi, ponieważ walka z epidemią trwa. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego lub Ministra Zdrowia do leczenia osób zakażonych COVID-19 zostało włączonych sześć szpitali nadzorowanych przez miasto. Obecnie w tych placówkach mamy blisko 300 pacjentów "covidowych" – przekazała w komunikacie Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.

"Wszystkie zamówione respiratory zostaną dostarczone"

To nie pierwszy raz, kiedy władze stolicy upominają się o respiratory. W ubiegłym tygodniu wydał komunikat w tej sprawie, a wojewoda odpowiedział wówczas, że sprzęt będzie sukcesywnie dostarczany do szpitali . W sumie - jak zapewniło biuro prasowe Konstantego Radziwiłła - Warszawa ma dostać ponad 240 respiratorów.

W poniedziałek wieczorem rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz przekazała, że komunikat z ubiegłego tygodnia jest wciąż aktualny. - Respiratory są sukcesywnie dostarczane. Tydzień temu miasto informowało, że dostali dwa respiratory, teraz dostali 12. Natomiast pamiętajmy, że nie tylko miejskie szpitale w Warszawie dostają respiratory, one są zabezpieczone. W tej chwili warszawskie szpitale dysponują respiratorami, które są wolne i te które są dostarczane, są pewnym zabezpieczeniem, pewną bazą, która jest tworzona i to jest oczywiście realizowane zgodnie z zamówieniem. Natomiast w tej chwili nie jest tak, że nie ma respiratorów. Wszystkie, które są zamówione, zostaną dostarczone. Wszystkie 53 na pewno zostaną przekazane miastu stołecznemu - zapewniła Filipowicz.

Lista sprzętu, na który czekają

Jak przypomniał ratusz, władze Warszawy wystąpiły m.in. o 53 respiratory, 67 urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii, 180 kardiomonitorów z 11 centralami monitorującymi, 141 pomp infuzyjnych, 277 pulsoksymetrów, 233 dozowniki tlenu z nawilżaczami, 54 butle z tlenem, 50 łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi, 63 koncentratory tlenu oraz 200 namiotów tlenowych do transportu chorych. Warszawa na walkę z pandemią przeznaczy do końca tego roku blisko 31 mln zł na zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią.