Tekturowy czołg za żołnierzami warty honorowej. MON zawiadamia prokuraturę

Media społecznościowe obiegło zdjęcie ze zmiany warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Za plecami wojskowych widać mężczyznę przebranego za tekturowy czołg. Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Zdaniem szefa resortu, takie zachowanie jest zniewagą dla żołnierzy.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do tej sprawy w poniedziałek na Twitterze. "Tzw. happening KODu pod Grobem Nieznanego Żołnierza to absolutny skandal. Nie ma akceptacji dla takich zachowań. MON złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego" - napisał.