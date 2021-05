Kładka przez Wisłę dla pieszych i rowerzystów. Miasto szuka wykonawcy wyjątkowej przeprawy

W poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Chętni na budowę przeprawy mogą zgłaszać się do 15 czerwca. Drogowcy informują, że kładka ma być gotowa najpóźniej wiosną 2024 roku.

"Chętni, którzy chcą podjąć się tego zadania, swoje oferty mogą nadsyłać do 15 czerwca" - informują drogowcy. Jednocześnie zastrzegają, że wcześniej w miejscu budowy mostu odbędzie się wizja lokalna. "To ważny element procedury, bo ofertę będą mogły złożyć tylko firmy, które wezmą w niej udział" - podkreśla w komunikacie ZDM.

Kładka nad Wisłą

Przeprawa powstanie na wysokości ulicy Karowej na lewym brzegu i ulicy Okrzei na prawym. Nowy most będzie miał pół kilometra długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna – w najwęższym punkcie ma 6,9 metra, nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 metrów. Jak opisują drogowcy, most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru.