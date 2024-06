Wojciech Faruga zostanie powołany na 5-letnią kadencję od 1 listopada. Do końca sierpnia jest jeszcze dyrektorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy, ma też zobowiązania dotyczące pracy nad premierą we wrześniu i październiku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Na swoją zastępczynię wskazał Julię Holewińską, reżyserkę i dramaturżkę oraz Mariusza Guglasa – obecnie pełniącego obowiązki dyrektora Teatru Dramatycznego.

Wybór po nierozstrzygniętym konkursie

"Miejsce, które łączy, także przeciwieństwa"

Chcemy, by Teatr Dramatyczny był miejscem, które łączy, także przeciwieństwa, miejscem otwartym dla wszystkich, miejscem dialogu, miejscem, które nie wyklucza ze względu na światopogląd, wiek, gust czy wykształcenie. Chcielibyśmy, by był spoiwem wielu pokoleń, miejscem spotkań i wymiany myśli, które połączy wiele środowisk. Ważne jest dla nas, by teatr miał różnoraki repertuar, który przyciągnie widownię o bardziej tradycyjnych upodobaniach (Duża Scena) jak i odbiorców bardziej progresywnych (Mała Scena). (...) Zależy nam, by w Teatrze Dramatycznym pracowali reżyserzy i reżyserki, którzy rzadko współpracują z warszawskimi scenami. Mamy bowiem wrażenie, że kilka z warszawskich scen zaprasza tę samą grupę twórców i twórczyń, co mocno zaciera autonomiczność poszczególnych scen. Do współpracy pragniemy zapraszać również twórców i twórczynie spoza Polski."