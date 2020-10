Odnaleziony w Meksyku obraz Józefa Brandta trafi na aukcję

Przez dekady obraz pozostawał w prywatnej kolekcji w Meksyku. W niedzielę na antenie TVN24 wiceprezes DESA Unicum opowiedział o tym, w jaki sposób obraz został odnaleziony. - Polski kolekcjoner - nie mam upoważnienia, żeby mówić, kto - osoba, która szukała polskiej sztuki na świecie, weszła w kontakt z kolekcjonerem z Meksyku, który miał naprawdę różne rzeczy. Ten Brandt był zupełnie przypadkiem w jego kolekcji. Panowie jakoś się porozumieli i ten obraz kilkanaście lat temu trafił do polskiej kolekcji - wspominał.

Zwiady, czaty i bitwy

W tym dziele po raz pierwszym koncentrują się najważniejsze wątki twórczości artysty, takie jak historia XVII-wiecznej Rzeczpospolitej i legenda wiktorii wiedeńskiej. Artysta uznawany jest za wybitnego batalistę. "Brandt wybrał tę chwilę, w której król, dostrzegłszy wahanie się Turków (…) puścił w zamęt bojowy decydujące zawsze hufce strasznej husarii. (…) Furia zwycięzców, trwoga pobitych, zamęt, dym, blaski wystrzałów - wszystko, co stanowi charakterystykę bitwy, uchwycone i oddane z niezrównanym mistrzostwem" - pisał o "Sobieskim pod Wiedniem" Henryk Sienkiewicz.

Scenerią przedstawianych przez Brandta wydarzeń były najczęściej Kresy, w epoce wojen Rzeczpospolitej w XVII wieku. Malarz przedstawiał konie w galopie, rozpędzone zaprzęgi, wyjazdy na polowania i powroty z łowów. Kozaków w stepie i malownicze ataki husarii. Zwiady, czaty i bitwy - to najczęstsze motywy twórczości artysty.

Obrazy Józefa Brandta znajdują się we wszystkich ważnych polskich muzeach, a także prestiżowych zbiorach i kolekcjach prywatnych w Europie i Ameryce.

Na aukcje trafią też inne odnalezione prace

Na wystawie pojawił się też między innymi obraz Zdzisława Jasińskiego, który przez 50 lat uznawano za zaginiony. Październikowa wystawa sztuki dawnej to również wybitna twórczość Meli Muter, Olgi Boznańskiej i Wojciecha Kossaka.

To młodzieńcza praca artysty, ale uważana za najwybitniejszą w całym jego dorobku. Do momentu wybuchu II wojny światowej była wielokrotnie wystawiana, między innymi w Warszawie, Berlinie czy Monachium. Praca wchodziła w skład najwybitniejszej kolekcji polskiego malarstwa nowoczesnego należącej do rodziny Rotwandów. Dzisiaj znakomita część tej kolekcji uznawana jest za jeden z największych skarbów Muzeum Narodowego w Warszawie.