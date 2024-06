- We wrześniu chcemy wejść punktowo w dwa miejsca - zapowiedział podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich. - Na skrzyżowaniu z Międzynarodową zbudujemy odwodnienie, którego tam nigdy nie było. To znacząco powstrzyma postępująca degradację tego odcinka torowiska, które regularnie zalewała woda - dodał Niklewicz.

Najpierw zamówią koncepcję z wariantami

Zmiany obejmą prawdopodobnie również jezdnię, ale nie całą jej szerokość. - Skłaniamy się ku odtworzeniu w tym roku prawych pasów - zapowiedziała Karolina Gałecka, wicedyrektorka Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy nie chcą remontować całej nawierzchni zanim nie zapadnie decyzja co do ostatecznego kształtu alei. Choć o tej sprawie mówi się co najmniej od dwóch lat, znaczącego postępu nie widać.

Utrzymanie szerokiej ulicy oznacza wycinkę

Przypomnijmy. We wstępnych przymiarkach Tramwaje Warszawskie przedstawiły dwie opcje. Pierwsza zakładała zwężenie jezdni do jednego pasa w każdą stronę (choć na odcinku Saska - rondo Waszyngtona zostałyby cztery). To umożliwiłoby budowę torowiska zgodnego z dzisiejszymi przepisami (zakładają większą niż kiedyś odległość toru od ulicy) oraz uwzględnienie przejść dla pieszych z azylami. Kierowcy dostaliby natomiast lewoskręty w przecznice alei. Takiemu rozwiązaniu zdecydowanie przeciwstawili zatroskani o przepustowość radni dzielnicy. Wobec czego tramwajarze opracowali wariant alternatywny, ale ostrzegli, że pozostawienie jezdni w obecnym układzie 2x2 oznaczałoby wycinkę prawie 300 drzew, co też było nie do przyjęcia.