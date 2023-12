Hulajnogi popularne w Śródmieściu, rowery - na kampusach i wzdłuż Wisły

Według stołecznego ratusza jest to pierwsza na świecie analiza oparta na tak dużej próbie danych pozyskanych od wielu operatorów. Dane do opracowania przekazały firmy: Bolt, Dott, Lime, Tier, które mają hulajnogi w Warszawie. W raporcie uwzględniono również dane z systemu Nextbike, czyli operatora roweru miejskiego Veturilo. Za opracowanie odpowiadał Łukasz Nawaro, specjalista od mikromobilności z Uniwersytetu Warszawskiego, który współpracował z zespołem Biura Strategii i Analiz w urzędzie miasta. Analizą objęto przejazdy wykonane w okresie od marca 2021 do listopada 2022 roku.