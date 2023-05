"Kolejny dzień niedziałającej informacji pasażerskiej". Bez wyświetlaczy na dwóch stacjach

czytaj dalej

Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim zainteresowała radną Warszawy, a jednocześnie wiceminister rozwoju Olgę Semeniuk-Patkowską (PiS). Zapytała prezydenta Warszawy o bezpieczeństwo i udrożnienie ruchu pasażerów. Tyle że to nie jego kompetencje. "Dobrze byłoby, aby osoba działająca jednocześnie w samorządzie i w rządzie miała świadomość, kto co nadzoruje i kto jest za co odpowiedzialny" - odpowiedział Rafał Trzaskowski.