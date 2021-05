W południe zawyły policyjne syreny. To hołd dla zastrzelonego kolegi

W piątek, w samo południe w Warszawie, na Mazowszu i w całej Polsce zawyły policyjne syreny. Funkcjonariusze oddali hołd koledze zastrzelonemu w Raciborzu. - Nie jest to obowiązek i nie namawiamy do tego, ale na pewno większość policjantów będzie chciała oddać hołd - wyjaśnił Rafał Markiewicz z KSP.

Policjant Michał Kędzierski zginął od strzałów, które padły we wtorek rano na ulicy Chełmińskiego w Raciborzu. Podejrzewany o strzelanie 40-letni mężczyzna, według policji w stroju łudząco podobnym do policyjnego munduru, najpierw na stacji benzynowej wsiadł do samochodu po wypiciu piwa, a potem "kontrolował" auta na osiedlowej uliczce. Podczas legitymowania, zamiast dokumentów, miał wyciągnąć broń i trafić Kędzierskiego.