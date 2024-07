"Ryzykowne, lekkomyślne i pozbawione wyobraźni". Będzie zakaz chodzenia po schodach ruchomych w metrze?

"Ryzykowne, lekkomyślne i pozbawione wyobraźni"

Jak wyjaśnia w mailu do naszej redakcji rzecznik prasowy Transportowego Dozoru Technicznego Antoni Mielniczuk, schody ruchome, jak każde urządzenie przystosowane do długotrwałego użytku, są bezpieczne i trwałe wtedy, kiedy prawidłowo się je użytkuje. "Zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń zamieszczonymi w dokumentacji technicznej zaleca się, aby użytkownicy stali podczas jazdy schodami na stopniach trzymając się poręczy i byli zwróceni twarzą w kierunku jazdy. Zajmowanie miejsc naprzemiennie na kolejnych stopniach po prawej i lewej stronie zapewnia, iż stopnie (a co za tym idzie cała konstrukcja urządzenia) wtedy są obciążane równomiernie i równomiernie też następuje zużywanie się poszczególnych części urządzenia" - tłumaczy Mielniczuk.

Antoni Mielniczuk zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół. "Według danych antropometrycznych, szerokość barkowa przeciętnego dorosłego mężczyzny w Polsce, wynosi 51,8 cm (...). W opinii TDT szerokość stopni schodów ruchomych (...), powinna wynosić od 51,8 cm do 110 cm" - wskazuje rzecznik TDT. A zatem nie jest ona wystarczająca do swobodnego minięcia się dwóch dorosłych osób, "co stwarza ryzyko wzajemnego potrącenia się osób chodzących po schodach ruchomych". - Może to być bardzo groźne w skutkach, zwłaszcza dla osób schodzących" - dodaje.