W jednym z domów w powiecie sochaczewskim kot wybrał się na niebezpieczny spacer. Przez dach dostał się do kanału wentylacyjnego. Właściciel nie mógł go wydostać. Kiedy strażacy ruszyli z pomocą, zwierzak poszedł na dalsze zwiedzanie.

Zdarzenie okazało się nietypowe. "Kot wyszedł oknem na dach, a następnie do komina wentylacyjnego, z którego właściciel nie mógł go wydostać" - opisało zdarzenie OSP Rybno. Na miejscu pojawili się strażacy, którzy ruszyli po zwierzaka.

Niesforny kociak to mieszkaniec jednego z budynków jednorodzinnych w gminie Rybno, położonej w powiecie sochaczewskim. - Gdy strażacy wchodzili po drabinie na dach, by dostać się do komina, kot przedostał się wgłąb kanału wentylacyjnego - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.