Zaatakował i pobił nastolatków. Chodziło mu o buty

- Do napaści doszło kilka dni temu, gdy do trzech nastolatków siedzących w na ławce przy skateparku podeszła grupa młodych mężczyzn – poinformowała w sobotę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

- Po krótkiej wymianie zdań jeden z nich zaatakował siedzących i po kilka razy uderzył w twarz. Od jednego z pokrzywdzonych zażądał zdjęcia z nóg i oddania mu markowych butów. Gdy ten odmówił, napastnik ponownie go zaatakował, bijąc po twarzy. 16-latek, by uniknąć dalszej przemocy, oddał to, czego agresor żądał – przekazała Drężek-Zmysłowska.