Pomylił biegi i uszkodził cztery zaparkowane samochody. 87-latek stracił prawo jazdy

Uszkodził cztery zaparkowane wzdłuż ulicy samochody oraz słupek reklamowy. - Gdyby nie to, że "zawisł" na metalowym elemencie ogrodzenia, mogłoby dojść do tragedii. Siedzący za kierownicą mitsubishi 87-latek najprawdopodobniej pomylił biegi w swoim aucie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem - przekazała piaseczyńska policja.

"Gdy dotarli oni do wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji, zastali uszkodzone pojazdy marek: Hyundai, Volvo, Peugeot oraz Nissan. Okazało się, że sprawcą wszystkich uszkodzeń jest 87-latek siedzący za kierownicą mitsubishi. Mężczyzna był wyraźnie zdezorientowany i oszołomiony tym, co zrobił. Najprawdopodobniej pomylił on 'reverse' z 'drive' w swoim aucie z automatyczną skrzynią biegów" - przekazała Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.