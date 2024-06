To był kosztowny, ale i pouczający "krótki wypad po pieczywo"

Uwagę policjantów z Piaseczna zwrócił mężczyzna jadący skuterem. Nie miał bowiem założonego kasku. 28-latek przekonywał, że to tylko "krótki wypad po pieczywo". Do domu wrócił z mandatem, punktami karnymi i pouczeniem.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki zwrócili uwagę na kierującego skuterem, przemierzającego ulicę Tukanów. Jechał on bez wymaganego przepisami kasku.

- Zatrzymali kierującego do kontroli drogowej, by dowiedzieć się, dlaczego lekceważy nie tylko obowiązujące przepisy, ale również za nic ma własne bezpieczeństwo - opisuje st. asp. Magdalena Gąsowska z komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - 28-latek stwierdził, że miał to być tylko "krótki wypad po pieczywo" - dodaje.