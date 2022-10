Pasażerowie "jak glony czy sardynki". Przepełnione pociągi na linii wołomińskiej

Najgorzej jest w szczycie: porannym i popołudniowym. - W dniu wczorajszym do pociągu jadącego z Małkinii nie można było wsiąść. Pociągi są przeładowane. Jak tak wygląda sytuacja w Kobyłce, to proszę sobie wyobrazić co dzieje się na następnych stacjach - napisała w środę na Kontakt 24 czytelniczka, która od poniedziałku do piątku między Kobyłką a Warszawą Wileńską. Podkreśla w nim, że za jej miejscowością jest jeszcze pięć przystanków, gdzie próbują wsiąść kolejne osoby. Nie zawsze im się udaje.

Czytelniczka zastanawia się, dlaczego Koleje Mazowieckie nie dołożyły wagonów, skoro kursów jest mniej. By podróżni nie jechali - jak to ujmuje - "jak glony czy sardynki". - To jest niedopuszczalne, że ludzie jeżdżą w takich warunkach - oburza się. Narzeka też na częste opóźnienia i domaga zniżek w związku z sytuacją. - To jakiś obłęd, że za bilet płaci się tyle samo. W zasadzie można go nie kupować, bo i tak nie ma ich jak sprawdzać - opisuje.