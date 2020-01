Pechowe polowanie na dziki. Myśliwy postrzelił kolegę w łydkę

Aktywiści sprawdzali jak przebiega

"Wiele razy odwiedzaliśmy to koło łowieckie i zawsze było coś nie tak. A to brak tablic, a to polowanie niezgłoszone, czy też zarejestrowany kamerą wandalizm członka koła. Tym razem trafiliśmy kumulację. Jeden z myśliwych postrzelił swojego kolegę w nogę, a do tego trafili się aktywiści, którzy chcieli sprawdzić jak wygląda bioasekuracja w wykonaniu tegoż koła" – czytamy na stronie Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego.

Informację o rannym myśliwym potwierdza policja. – Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 9. W trakcie polowania na dziki, jeden z myśliwych postrzelił drugiego w łydkę. Nie wiadomo, czy był to rykoszet, czy postrzał bezpośredni. Zbada to prokuratura w Żyrardowie – mówi Tomasz Adamczyk, oficer prasowy policji w Żyrardowie. – Ranny 43-latek trafił do szpitala. Obaj mężczyźni to myśliwi z koła łowickiego w Mszczonowie, byli trzeźwi.