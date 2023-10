Pociągi WKD na jednym torze, będzie też nowy rozkład

Kolejarze apelują o ostrożność

Otwarte dla obsługi podróżnych zostają wszystkie nowe perony zlokalizowane po prawej stronie toru nr 2 (patrząc w kierunku Warszawy). Dotychczas użytkowany dla potrzeb ruchu pasażerskiego tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego) wraz ze wszystkimi zlokalizowanymi po jego prawej stronie peronami (Podkowa Leśna Zachodnia, Kazimierówka, Brzózki, Grodzisk Maz. Okrężna, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Jordanowice) zostaje zamknięty do odwołania, by można było przeprowadzić roboty wykończeniowe.

Będzie nowy rozkład

Kolejarze obiecują, że po dwóch torach WKD znów będzie jeździć od stycznia. Wraz z nowym rokiem ruszą pociągi do Milanówka. "A będzie to możliwe dzięki oddaniu do eksploatacji rozjazdów w okolicy przystanku Podkowa Leśna Zachodnia" - poinformowała WKD.