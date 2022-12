Jechał prawie 140 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Nagranie

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, kiedy po weekendowych opadach śniegu, warunki na drogach były bardzo trudne. - W miejscowości Marianka 32-letni kierujący oplem postanowił zlekceważyć przepisy ruchu drogowego. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę, postanowił gnać z prędkością prawie trzy razy wyższą - poinformowała Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Brawurowa jazda 32-latka została uchwycona przez policyjny rejestrator wideo. - 32-latek stracił uprawnienia do kierowania na najbliższe trzy miesiące, zapłacił również mandat karny w wysokości 2500 złotych, a na jego konto dopisano 15 punktów karnych - dodała Gąsowska.

Policjanci z piaseczyńskiej drogówki apelują do kierujących o zachowanie rozwagi, opanowania za kierownicą oraz nieprzeceniania swoich umiejętności. "Chwila nieuwagi, roztargnienie, zmęczenie, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to tylko kilka z wielu przyczyn powstawania niebezpiecznych zdarzeń na drodze" - podkreślają funkcjonariusze.