Będą mierzyć temperaturę wszystkim pasażerom przylatującym z Włoch i Chin

- Będziemy zaczynali od zmierzenia temperatury tych pasażerów. Jeśli będzie podwyższona, to skierujemy taką osobę na wywiad medyczny, aby ewentualnie wykluczyć zakażenie koronawirusem. Badania będą przeprowadzane w taki sposób, by pasażerowie, którzy przylatują do Warszawy, nie mieszali się z pasażerami innych rejsów - tłumaczył w rozmowie z reporterem TVN24 Piotr Rudzki, rzecznik Lotniska Chopina w Warszawie. Jak zaznacza, będzie to obowiązkowa procedura. - Badanie jest nieinwazyjne, nie powoduje żadnych uciążliwości dla pasażera. Temperatura będzie mierzona termometrem bezdotykowym - dodał rzecznik.